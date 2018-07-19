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Эксперт объяснила происхождение чёрного цвета загадочного саркофага
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Эксперт объяснила происхождение чёрного цвета загадочного саркофага 

Национальная Служба Новостей 56 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН рассказала НСН, из какого материала делали саркофаги в Древнем Египте.
Три повреждённые мумии обнаружили египетские учёные в чёрном саркофаге, найденном в начале июля в городе Александрия, пишет египетская газета «Аль-Ахрам». Ранее учёные отмечали нетипичный для саркофагов цвет находки.
Однако старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Светлана Малых в эфире НСН развеяла домыслы и объяснила, почему саркофаг именно такого цвета.
«Чёрный цвет саркофага стандартен. В основном их делали из базальта, а базальт чёрного цвета. Здесь ничего особенного нет. Если взять даже самый известный нам памятник — пирамиду Хеопса, в ней стоит базальтовый саркофаг чёрного цвета. Базальт в принципе не бывает другого цвета, он только чёрный», — пояснила эксперт.
Мумии, обнаруженные в саркофаге, оказались сильно повреждены водой. Пока учёные не могут определить, кому принадлежали найденные тела, однако уже опровергают теорию о том, что это захоронение королевской семьи. Не в пользу такой гипотезы свидетельствует отсутствие соответствующих надписей на крышке саркофага.
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