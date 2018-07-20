Ученые рассказали о новом способе безопасного отбеливания зубов

Китайские химики предложили новый способ отбеливания зубов наночастицами диоксида титана, покрытыми слоем полидофамина.

Как сообщает ACS Biomaterials Science and Engineering, благодаря этому методу зубы максимально отбеливаются, без повреждений эмали. Сначала они становятся синими, после чего их нужно облучать синим цветом четыре часа. Тогда им возвращается белый цвет.

Исследователи полагают, что для отбеливания зубов такие частицы можно применять уже сейчас. Выяснилось также, наночастицы оксида титана обладают антибактериальным действием. Их могут использовать, например, для стерилизации и обеззараживания ран.