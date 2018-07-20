Ещё
Ученые рассказали о новом способе безопасного отбеливания зубов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые рассказали о новом способе безопасного отбеливания зубов 

Москва24 8 часов назад
Фото: Москва24
Китайские химики предложили новый способ отбеливания зубов наночастицами диоксида титана, покрытыми слоем полидофамина.
Как сообщает ACS Biomaterials Science and Engineering, благодаря этому методу зубы максимально отбеливаются, без повреждений эмали. Сначала они становятся синими, после чего их нужно облучать синим цветом четыре часа. Тогда им возвращается белый цвет.
Исследователи полагают, что для отбеливания зубов такие частицы можно применять уже сейчас. Выяснилось также, наночастицы оксида титана обладают антибактериальным действием. Их могут использовать, например, для стерилизации и обеззараживания ран.
Москва24: последние новости
"Ростех" и "Росатом" сообщили о разработке "умной фабрики" В США нашли основания для ядерной войны с Россией Умерла переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян183
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света9
Россия «репетирует развал Украины»31
Максакова в короткой юбке вызвала фурор3
«Лицемеры»: Трамп обругал СМИ из-за Путина1
Видео
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Украина
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение