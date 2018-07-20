Ученые: наночастицы оксида титана безопасно отбеливают зубы

Китайские химики предложили новый способ для безопасного отбеливания зубной эмали, сообщает ACS Biomaterials Science and Engineering. Все дело в наночастицах диоксида титана, которые покрывают слоем полидофамина, а затем наносят на зубную поверхность и облучаются синим цветом.

Сообщается, что после данной процедуры зубы приобретают приятный блеск. Кроме того, не было зафиксировано и повреждения эмали, в отличие от тех случаев, когда при отбеливании используются препараты с содержанием перекиси водорода. Кроме того, учены добавляют, что отбеливание при помощи частиц диоксида титана оказывает еще и антибактериальный эффект.

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