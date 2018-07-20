Ещё
Ученые: наночастицы оксида титана безопасно отбеливают зубы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые: наночастицы оксида титана безопасно отбеливают зубы 

Пятый канал 56 минут назад
Фото: Пятый канал
Китайские химики предложили новый способ для безопасного отбеливания зубной эмали, сообщает ACS Biomaterials Science and Engineering. Все дело в наночастицах диоксида титана, которые покрывают слоем полидофамина, а затем наносят на зубную поверхность и облучаются синим цветом.
Сообщается, что после данной процедуры зубы приобретают приятный блеск. Кроме того, не было зафиксировано и повреждения эмали, в отличие от тех случаев, когда при отбеливании используются препараты с содержанием перекиси водорода. Кроме того, учены добавляют, что отбеливание при помощи частиц диоксида титана оказывает еще и антибактериальный эффект.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как ученые создали ткань для «умной» одежды. Материал способен регистрировать прикосновения и жесты, с помощью которых можно управлять электронными устройствами.
Пятый канал: последние новости
Солнечное затмение и суперлуние настигло землян — видео Ученые разрабатывают заряжающую телефон одежду «Страхи очень большие» — астролог о солнечном затмении в пятницу 13-е
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам454
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе43
Украина готовится к «возвращению» Донбасса23
В США раскритиковали двигатели Су-5721
Видео
05:24
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение