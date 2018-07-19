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Китайские ученые предложили отбеливать зубы наночастицами
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Китайские ученые предложили отбеливать зубы наночастицами 

Популярная механика 41 минуту назад
Фото: Популярная механика
Наночастицы диоксида титана в «шубе» из полимеризованного дофамина, нанесенные на зубы, через четыре часа под синей лампой возвращают эмали белизну и, в отличие от перекиси водорода, которая используется как отбеливающий агент в других препаратах для отбеливания зубов, не разрушают структуру эмали. Статью об этом группа китайских ученых опубликовала в журнале ACS Biomaterials Science and Engineering.
Зубная эмаль со временем темнеет; этому способствуют табачный дым, кофе, чай, газированные напитки, пищевые красители; интоксикация фтором, а также некоторые антибиотики. Современная стоматология располагает разнообразными отбеливателями зубов; окрашенные частицы выбивают из эмали ультразвуком или разлагают реагентами, чаще всего — продуктами разложения перекиси водорода. Реагенты позволяют осветлить эмаль, но делают ее более хрупкой.
Процедура отбеливания в этом случае позволяет восстановить белый цвет зубов, но не слишком полезна для здоровья: это сказывается в первую очередь на прочности зубной эмали и чувствительности зубов, а также может провоцировать заболевания зубов и десен.
Китайские химики из Наньчанского университета предлагают использовать для отбеливания зубов наночастицы диоксида титана, который выступает в качестве фотокатализатора и запускает реакции разложения окрашенных соединений. В эксперименте на настоящем (мертвом) зубе ученые показали отбеливающий эффект наночастиц, облучаемых синим светодиодом. Покрытие наночастиц полидофамином сместило их спектр поглощения и дополнительно обезопасило эмаль; никаких повреждений, в том числе характерной для химического отбеливания деминерализации эмали, после обработки обнаружено не было.
Кроме того, ученые проверили наночастицы на побочные эффекты и не обнаружили их; диоксид титана оказался безвреден и для печени, и для почек, и для селезенки.
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