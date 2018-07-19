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Сезон охоты на глубоководных тварей: ученые представили необычный прибор
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Сезон охоты на глубоководных тварей: ученые представили необычный прибор 

Ридус 1 час назад
Американские ученые из Гарварда представили свое новое изобретение — аппарат для ловли небольших и хрупких морских животных с больших глубин. Главная особенность прибора в том, что он может поймать рыбу, не причинив ей никакого вреда.
Биологи объяснили, что глубоководные животные достаточно подвижны, и поймать их бывает непросто. Усложняет задачу и то, что они часто бывают очень мягкими и бесформенными, и доставить их на сушу без повреждений практически невозможно.
Мелкие сети не всегда помогают, а использовать трубы, способные засасывать животных, крайне неудобно. Чтобы упростить задачу биологам и сохранить жизнь животных, американские ученые создали специальное устройство, работающее по принципу оригами.
Прибор состоит из напечатанных на 3D-принтере «лепестков», которые умеют складываться в различные конструкции, проанализировав объемы морского животного. «Лепестки» закреплены на разных валиках, что позволяет устройству подстраиваться практически под любую рыбу.
Прибор работает на одном моторе, который позволяет вовремя складывать «лепестки», чтобы животное не успело уплыть.
Мы использовали только один мотор, так как на больших глубинах техника может ломаться. Такой дизайн сведет к минимуму различные поломки, — уточнили ученые.
Аппарат уже прошел первые испытания: его погрузили на глубину около 700 метров, где устройство поймало несколько небольших организмов и одного кальмара. Также ученые испытали устройство в аквариуме, где он словил медузу.
Предполагается, что устройство можно будет использовать на глубине до 11 километров.
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