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В Японии пообещали устроить искусственный метеоритный дождь
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В Японии пообещали устроить искусственный метеоритный дождь 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Японская компания заявила, что разрабатывает технологию искусственно падающих звезд, и к 2020 году планирует устроить первый в мире искусственный метеоритный дождь, сообщает SkyNews.
Представители компании, основанной в Токио, сообщили о том, что заканчивают работу над двумя новыми искусственными спутниками. На борту каждого из них будут находиться 400 маленьких гранул, которые благодаря секретному химическому составу способны принимать любой цвет, а спутники смогут сбрасывать их в любой точке мира в любое время.
При входе в атмосферу, гранулы загораются, и дают свечение. При ясном небе наблюдать «метеоритный дождь» можно в радиусе 200 км).
Первый спутник планируют запустить уже в марте 2019 года.
Ранее сообщалось, что японский космический зонд «Хаябуса-2» сфотографировал астероид Рюгу, к которому он добирался четыре года.
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