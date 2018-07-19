В Японии пообещали устроить искусственный метеоритный дождь

Японская компания заявила, что разрабатывает технологию искусственно падающих звезд, и к 2020 году планирует устроить первый в мире искусственный метеоритный дождь, сообщает SkyNews

Представители компании, основанной в Токио, сообщили о том, что заканчивают работу над двумя новыми искусственными спутниками. На борту каждого из них будут находиться 400 маленьких гранул, которые благодаря секретному химическому составу способны принимать любой цвет, а спутники смогут сбрасывать их в любой точке мира в любое время.

При входе в атмосферу, гранулы загораются, и дают свечение. При ясном небе наблюдать «метеоритный дождь» можно в радиусе 200 км).

Первый спутник планируют запустить уже в марте 2019 года.

Ранее сообщалось, что японский космический зонд «Хаябуса-2» сфотографировал астероид Рюгу, к которому он добирался четыре года.