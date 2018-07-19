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Ученые изобрели манипулятор для исследования медуз и кальмаров
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Ученые изобрели манипулятор для исследования медуз и кальмаров 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Российская Газета
Группа ученых из Гарвардского университета представила опытный образец подводного манипулятора для изучения морской фауны. Новое изобретение позволит специалистам исследовать медуз, осьминогов, кальмаров и других жителей глубин в их естественной среде обитания, не повреждая хрупкие тела животных. Об этом сообщает издание Science Robotics.
Поднять с большой глубины мягкотелых, хрупких, а зачастую бесформенных морских обитателей, и не повредить при этом — задача не из простых. Поэтому специалистам, занимающимся изучением морской фауны, нередко приходится наблюдать за животными издалека, чтобы сохранить им жизнь. Подводный манипулятор, представленный группой ученых из Гарвардского университета, решает эту проблему.
Изобретение под названием RAD (сокращенно от «rotary actuated dodecahedron», в пер. «ротационный додекаэдр») напечатано на 3D-принтере и внешне напоминает роботизированную руку, сделанную по принципу оригами. Манипулятор приводит в действие один мотор, способный работать под большим давлением, в том числе на глубине до 11 км. С его помощью можно бережно держать морских обитателей, не поднимая их на поверхность, пока специалисты проводят исследование, а затем так же аккуратно отпускать их на волю. Если к новому изобретению добавить камеры и специальные сенсоры, то на его базе можно будет создать целую подводную лабораторию по исследованию морских существ. В ней ученые смогли бы сканировать тела животных, а также собирать образцы их ДНК для последующего анализа.
Устройство можно прикрепить к подводному аппарату на дистанционном управлении. Изобретение уже проверили в деле, успешно поймав и выпустив двух кальмаров и одну медузу в Тихий океан. Пока что опытный образец довольно маленького размера, но в будущем манипуляторы, изготовленные из титана или нержавеющей стали, будут варьироваться в размерах, чтобы у ихтиологов была возможность изучать и морских обитателей большого размера.
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