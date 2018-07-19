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Журналисты уличили тысячи ученых в псевдонаучных публикациях
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Журналисты уличили тысячи ученых в псевдонаучных публикациях 

Индикатор 19 минут назад
Фото: Индикатор
Тысячи немецких ученых публикуют свои статьи в квазинаучных нерецензируемых журналах. Журналисты уличили в этом сотрудников многих немецких университетов, крупных компаний и даже нобелевского лауреата. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на ряд немецких СМИ.
Немецкие телерадиокомпании NDR (Norddeutscher Rundfunk — «Северогерманское телерадиовещание») и WDR (Westdeutscher Rundfunk — «Западно-немецкое вещание»), а также журнал Süddeutsche Zeitung Magazin выпустили совместный отчет о публикациях немецких ученых. Оказалось, что с 2013 года число публикаций в псевдонаучных журналах выросло в Германии в пять раз, а во всем мире — в три раза. Такие публикации нашлись у многих ведущих университетов и других научных учреждений страны. Среди них и фармацевтический гигант Bayer и ряд табачных компаний, которые публиковали статьи о влиянии курения на организм. Статья в неблагонадежном журнале нашлась и у лауреата Нобелевской премии (его имени авторы отчета не разглашают).
Журналисты исследовали 175 000 статей из пяти наиболее крупных псевдонаучных изданий. Помимо этого, авторы отчета провели эксперимент, в котором им помогли коллеги из изданий Le Monde (Франция), The New Yorker (США), а также журналисты из Норвегии, Индии и Кореи. На протяжении эксперимента, который длился девять месяцев, журналисты написали несколько псевдонаучных статьей, которые были успешно опубликованы в этих изданиях. Им удалось также без труда принять участие в нескольких конференциях, организованными псевдонаучными изданиями.
Некоторые ученые используют псевдонаучные журналы, если опасаются, что рецензируемые не одобрят их статьи или чтобы ускорить выход материала. Другие, согласно отчету, могут и не догадываться, что издание неблагонадежное. Редакторы сами связываются с потенциальными авторами и предлагают свои услуги. Ученые лишь оплачивают публикацию, и уже через несколько дней статья выходит в свет. Журналисты обнаружили псевдонаучные издания в каталогах университетских библиотек, а также в магистерских и докторских диссертациях.
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