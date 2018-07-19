Журналисты уличили тысячи ученых в псевдонаучных публикациях

Тысячи немецких ученых публикуют свои статьи в квазинаучных нерецензируемых журналах. Журналисты уличили в этом сотрудников многих немецких университетов, крупных компаний и даже нобелевского лауреата. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на ряд немецких СМИ.

Немецкие телерадиокомпании NDR (Norddeutscher Rundfunk — «Северогерманское телерадиовещание») и WDR (Westdeutscher Rundfunk — «Западно-немецкое вещание»), а также журнал Süddeutsche Zeitung Magazin выпустили совместный отчет о публикациях немецких ученых. Оказалось, что с 2013 года число публикаций в псевдонаучных журналах выросло в Германии в пять раз, а во всем мире — в три раза. Такие публикации нашлись у многих ведущих университетов и других научных учреждений страны. Среди них и фармацевтический гигант Bayer и ряд табачных компаний, которые публиковали статьи о влиянии курения на организм. Статья в неблагонадежном журнале нашлась и у лауреата Нобелевской премии (его имени авторы отчета не разглашают).

Журналисты исследовали 175 000 статей из пяти наиболее крупных псевдонаучных изданий. Помимо этого, авторы отчета провели эксперимент, в котором им помогли коллеги из изданий Le Monde ( Франция ), The New Yorker ( США ), а также журналисты из Норвегии , Индии и Кореи . На протяжении эксперимента, который длился девять месяцев, журналисты написали несколько псевдонаучных статьей, которые были успешно опубликованы в этих изданиях. Им удалось также без труда принять участие в нескольких конференциях, организованными псевдонаучными изданиями.

Некоторые ученые используют псевдонаучные журналы, если опасаются, что рецензируемые не одобрят их статьи или чтобы ускорить выход материала. Другие, согласно отчету, могут и не догадываться, что издание неблагонадежное. Редакторы сами связываются с потенциальными авторами и предлагают свои услуги. Ученые лишь оплачивают публикацию, и уже через несколько дней статья выходит в свет. Журналисты обнаружили псевдонаучные издания в каталогах университетских библиотек, а также в магистерских и докторских диссертациях.

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