Глубоководные микроорганизмы повлияли на углеродный цикл Земли

Океанологи из Университета штата Флорида ( США ) просканировали мезопелагиаль океана возле мыса Point Conception и обнаружили, что микроорганизмы под названием феодарии потребляют 20 процентов углеродных частиц, опускающихся на дно океана. Работа опубликована в журнале Limnology and Oceanography.

Мезопелагиаль — зона океана, охватывающая глубину до тысячи метров. На ней исследователи с помощью камер зафиксировали организмы, размером 500 микрон или 0,5 миллиметра. Их оказалось гораздо больше, чем предполагали ученые. Специалисты измерили концентрацию тонущего углерода и сделали вывод, что эти организмы могут питаться только его остатками, опускающимися на дно.

По словам океанолога Майкла Штукеля (Mike Stukel), фитопланктон во время выработки фотосинтеза захватывает углекислый газ. Он имеет небольшой период жизни, около недели, и его обычно съедает криль. Когда криль или другие зоопланктоны дышат, они выпускают углекислый газ обратно на поверхность океана и в атмосферу — так достигается равновесие. Поэтому единственный способ, благодаря которому углерод оседает в океане, — это частички мертвых организмов, фекалии или другие органические отходы, содержащие углерод.

Семейство феодарий — Aulosphaeridae / Limnology and Oceanography

Подсчитав количество феодарий, ученые определили, что эти микроорганизмы способны потреблять примерно 20 процентов углеродных частиц, опускающихся на дно. Майкл Штукель отметил, что из этого открытия следует предположение о том, что микроорганизмы играют намного более значимую роль в углеродном цикле Земли, чем считалось ранее. Команда исследователей надеется провести дальнейшее изучение океана и узнать, происходит ли схожий процесс обработки углерода в остальной части планеты.

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