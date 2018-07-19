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Новый спутник NASA приступит к изучению гало Млечного Пути
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Новый спутник NASA приступит к изучению гало Млечного Пути 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
13 июля с Международной Космической Станции стартовал малый искусственный спутник Земли HaloSat. Об этом говорится на сайте NASA. Он поможет астрономам найти недостающую материю вселенной, изучая рентгеновские лучи гало Млечного Пути.
Основываясь на расчетах, соотносящихся с реликтовым излучением, ученые определили, что вселенная состоит из пяти процентов обычной материи (протонов, нейтронов и других субатомных частиц), 25 процентов темной материи и 70 процентов темной энергии. С расширением вселенной обычная материя охлаждалась, сливаясь в планеты, звезды и галактики. Однако расчетная масса этих объектов не соответствует тому, что предсказывали космологи.
Ученые предполагают, что пропавшая материя могла скрыться в горячем газе, скопившемся в галактическом гало. Галактическое гало — невидимая часть галактик, которая окружает каждую из них. Гало Млечного Пути нагревается до двух миллионов градусов Цельсия. При таких высоких температурах кислород производит рентгеновское излучение, которое и будет улавливать HaloSat.
Сброс HaloSat / NASA
Основная задача спутника — узнать форму гало Млечного Пути. Рентгеновские телескопы NASA наблюдают за индивидуальными источниками излучения, а HaloSat будет охватывать сто квадратных градусов. Такой разброс позволит определить, какой формы гало: сферической или похожей на «жареное яйцо». Понимание формы приведет ученых к массе гало, а это, в свою очередь, должно приблизить их к раскрытию тайны пропавшей материи.
Габариты спутника: 10 х 20 х 30 сантиметров, вес равен 12 килограммам. По информации Космического агентства, продолжительность миссий малых спутников CubeSat обычно составляет три года.
В апреле NASA вывело на орбиту спутник TESS (The Transiting Exoplanet Survey Satellite), который приступил к поиску планет в чужих звездных системах.
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