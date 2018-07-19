К Млечному Пути движется новый спутник NASA

Представители NASA сообщили, что к Млечному Пути направлен новый спутник HaloSat, который займется изучением рентгеновских лучей гало Млечного пути.

Напомним, что гало — невидимый компонент галактики, основная часть её сферической подсистемы. Гало имеет сферическую форму и простирается за видимую часть галактики. В основном состоит из разрежённого горячего газа, звёзд и тёмной материи, составляющей основную массу галактики.

Более ранние расчеты показали, что наша Вселенная состоит из 5% протонов, нейтронов и других субатомных частиц, 25% темной материи и 70% темной энергии. С расширением Вселенной обычная материя охлаждалась, сливаясь в планеты, звезды и галактики. Однако расчетная масса этих объектов не соответствует тому, что предсказывали космологи.

Ученые надеются, что новый спутник поможет найти недостающую материю.

Возможно, эта материя скрывается в горячем газе, скопившемся в галактическом гало. При таких высоких температурах кислород производит рентгеновское излучение, которое и будет улавливать HaloSat, — пояснили астрономы.

Главная миссия нового спутника состоит в том, чтобы узнать точную форму гало Млечного Пути. Возможности устройства дают охватить около ста квадратных градусов.

HaloSat — это небольшой спутник, размером всего 10×20×30 сантиметров, а его вес равен 12 килограммам.

На видео показан выброс HaloSat.