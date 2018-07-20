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Еще один марсоход столкнулся с серьезной проблемой
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Еще один марсоход столкнулся с серьезной проблемой 

Ридус 3 часа назад
Фото: Ридус
Марсоход Curiosity наконец-то приступил к своей основной обязанности — сбору марсианского грунта. Но миссия продолжилась не так гладко, как хотелось бы. Астрономы заявили, что марсоход наткнулся на необычные скалы, пробурить которые он не в состоянии.
Напомним, что почти на год марсоход был отстранен от миссии, так как у него было сломано колесо и бур. Curiosity наехал на острый камень и повредил поверхность. Инженерам NASA со временем удалось починить поломку, и марсоход продолжил исследование Красной планеты.
Неделю назад команда Curiosity дала марсоходу новое задание — исследовать скалу Voyageurs. Curiosity должен был взять образцы грунта, но бур не смог расколоть породу и через пару минут работы застрял в земле.
Ученые отмечают, что такая неудача в истории миссии Curiosity встречается впервые. Марсоход приступил к своей работе 6 августа 2012 в кратере Гейл, и за это время аппарат исследовал разные скальные породы и проходил в труднодоступные кратеры.
Возможно, в новом районе Марса скалы намного крепче. Мы не ожидали, что эта задача станет настолько трудной для нашего марсохода, — заявили в NASA.
Ученые предполагают, что жесткость почвы может быть связана с водной химией в данной местности. Один из инженеров команды Curiosity Марк Сальваторе также предположил, что грубость местности могла возникнуть в результате «цементирования», когда богатая железом вода проникла в осадочные породы.
Представители NASA сообщают, что через несколько недель попробуют снова пробурить землю в этой местности. Если у марсохода не получится сделать скважину, специалисты займутся подробным изучением этого необычного марсианского района.
Сейчас миссия марсохода выполнена на 50%, и инженеры планируют поработать с Curiosity еще 7—8 лет. К этому времени на Красную планету успеет добраться другой аппарат NASA — «Марс-2020».
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