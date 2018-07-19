Байконур начали готовить к запускам спутников OneWeb

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР Казахстан ), 19 июл — РИА Новости . Запуски двух ближайших российских грузовых кораблей «Прогресс» к Международной космической станции перенесли на другие ракеты и другой стартовый стол Байконура, чтобы подготовить космодром к массовому запуску спутников связи OneWeb в 2019 году, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

Роскосмосом принято решение о переносе двух ближайших пусков грузовых кораблей «Прогресс-МС» с 31-й площадки космодрома Байконур на первую площадку, так называемый «Гагаринский старт», чтобы начать готовить космодром к интенсивной программе запусков спутников связи OneWeb", — сказал собеседник агентства.

Изменение стартовой площадки потребовало переноса запуска грузовых кораблей на другие ракеты. Вместо «Союз-2.1а» корабли «Прогресс МC-10» и «Прогресс МC-11» отправятся к Международной космической станции, соответственно, 31 октября 2018 года и 7 февраля 2019 года на носителях «Союз-ФГ», так как с «Гагаринского старта» ракеты «Союз-2.1а» стартовать не могут.

"Две освободившиеся ракеты «Союз-2.1а» будут использованы для запусков пилотируемых кораблей", — пояснил собеседник.

Единственный пуск, который состоится с 31-й площадкой космодрома Байконур до начала запусков спутников OneWeb в следующем году — запуск в ноябре 2018 года египетского спутника EgyptSat-A. «Этот пуск жестко привязан к ракете-носителю „Союз-2.1б“ и с первой площадки его выполнить невозможно», — пояснил собеседник.

Перенос планируемых пусков с 31-й площадки космодрома Байконур позволит провести ремонт или частичную реконструкцию объектов, которые будут использоваться в пусковой кампании. Необходимые работы будут завершены весной 2019 года.

По имеющимся сейчас планам, в рамках контракта с OneWeb с космодрома Куру должны стартовать пять ракет «Союз», еще два десятка пусков намечено с Байконура и Восточного, причем большая доля пусков (около десяти) будет выполняться с 31-й площадки космодрома Байконур.

Планируется, что всего система OneWeb будет состоять из 900 спутников. Каждой ракетой предполагается выводить 32-36 спутников.