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Папа Римский призвал молиться и сдерживать глобальное потепление
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Папа Римский призвал молиться и сдерживать глобальное потепление 

13 Новостей.ru 24 минуты назад
Фото: 13 Новостей.ru
Это лето выдалось довольно жарким не только в России, но и во многих европейских странах и люди изнывают от жары и пекла. Не так давно, Папа Римский провёл пресс-конференцию, на которой рассказал о глобальных проблемах нашей планеты. Он призвал все страны объединиться и решать проблему глобального потепления. Если не заняться этой проблемой, то Земля превратится в пекло, на которой будет невозможно существовать. У учёных есть своя теория насчёт возникновения аномальной жары на планете. Они считают, что причиной является земная мантия, которая сильно нагревается в результате вращения планеты и в итоге температура на планете повышается. Однако, данный процесс идёт с начала зарождения Земли и почему в данный момент нагревание стало гораздо сильнее? Есть только один вариант объяснения этого, а именно планета стала вращаться быстрее, но учёные никак не прокомментировали скорость вращения. Помогут ли молитвы в данном случае, если виной всему земное ядро, сказать сложно.
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