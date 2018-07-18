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Представлен прототип велосипеда без цепи
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Представлен прототип велосипеда без цепи 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Цепь не порвется и не слетит, если у вас нет цепи.
Инженеры из датской компании-производителя подшипников, шкивов и тормозов CeramicSpeed при помощи специалистов с факультета инженерии университета Колорадо создали велосипед Driven без цепи. Движение передается от педалей к колесам через передачу, состоящую из вала регулируемой длины, 21 подшипника и механизма переключения передач, который больше всего напоминает терку для овощей. У прототипа 13 передач.
Популярная механика
По утверждению CeramicSpeed, такая передача создает на 49% меньше трения, чем цепная. Концепт-байк Driven получил приз The Eurobike Award в начале июля. По признанию инженеров, прототип еще требует доработки; когда велосипед без цепи появится в продаже, неизвестно.
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