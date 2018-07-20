Российские учёные создали инновационный световой источник

Отечественные физики разработали инновационный источник света — устройство может работать в космических условиях, сообщает «Русская планета».

В основе разработки — оптоволокно из висмута, этот материал способен выдерживать как низкий температурный режим, так и высокий радиационный фон. Примечательно, что такой материал не имеет зарубежных аналогов — пластиковые (или стеклянные) нити могут проводить световые пучки, а не электричество. Сейчас это устройство широко используется при передаче сигнала интернет-соединения.

Кроме того, материал применяют при разработке лазеров и датчиков. Разработка уже прошла первые испытания и доказала свою устойчивость даже в условиях космоса. Предполагается, что открытие будет использоваться при создании различных космических приборов.