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Российские учёные создали инновационный световой источник
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Российские учёные создали инновационный световой источник 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Отечественные физики разработали инновационный источник света — устройство может работать в космических условиях, сообщает «Русская планета».
В основе разработки — оптоволокно из висмута, этот материал способен выдерживать как низкий температурный режим, так и высокий радиационный фон. Примечательно, что такой материал не имеет зарубежных аналогов — пластиковые (или стеклянные) нити могут проводить световые пучки, а не электричество. Сейчас это устройство широко используется при передаче сигнала интернет-соединения.
Кроме того, материал применяют при разработке лазеров и датчиков. Разработка уже прошла первые испытания и доказала свою устойчивость даже в условиях космоса. Предполагается, что открытие будет использоваться при создании различных космических приборов.
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