Ещё
Россия начнёт развертывание глобальной спутниковой системы «Сфера» в 2022 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия начнёт развертывание глобальной спутниковой системы «Сфера» в 2022 году 

Rambler News Service 42 минуты назад
Развертывание российской глобальной спутниковой системы «Сфера» запланировано на начало 2022 года, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«Развертывание «Сферы» — начало 2022 года», — сообщил Рогозин журналистам в Кремле.
По его словам, для успешного выполнения проекта российской космической отрасли необходимо перейти к серийному производству космических аппаратов.
«Сегодня у РФ десятки гражданских спутников, десятки спутников оборонного назначения. Нам нужно получить 640 космических аппаратов, которые создадут оптимальную космическую группировку для дистанционного зондирования Земли, прекрасной связи», — добавил он.
Как отметил глава госкорпорации, президент России Владимир Путин одобрил формирование отдельной федеральной целевой программы для проекта «Сфера».
Rambler News Service: последние новости
Финский фитнес-трекер раскрыл данные о передвижении разведчиков из разных стран мира Демократы призвали переводчика Трампа рассказать Конгрессу о закрытой части саммита в Хельсинки В АТОР оценили экономический эффект для России от ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа199
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры206
Россиянам дадут еще один выходной209
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа227
Афганистан захотел извинений от России187
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение