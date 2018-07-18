Россия начнёт развертывание глобальной спутниковой системы «Сфера» в 2022 году

Дмитрий Рогозин. Развертывание российской глобальной спутниковой системы «Сфера» запланировано на начало 2022 года, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос»

«Развертывание «Сферы» — начало 2022 года», — сообщил Рогозин журналистам в Кремле.

По его словам, для успешного выполнения проекта российской космической отрасли необходимо перейти к серийному производству космических аппаратов.

«Сегодня у РФ десятки гражданских спутников, десятки спутников оборонного назначения. Нам нужно получить 640 космических аппаратов, которые создадут оптимальную космическую группировку для дистанционного зондирования Земли, прекрасной связи», — добавил он.