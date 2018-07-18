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Первые спутники по проекту «Сфера» запустят в 2022 году
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Первые спутники по проекту «Сфера» запустят в 2022 году 

ТАСС 56 минут назад
Рогозин сообщил, что первые спутники по проекту «Сфера» будут запущены в 2022 году. Путин поддержал создание отдельной ФЦП по созданию орбитальной группировки по этому проекту.
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