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Ученые дали официальное название современной эре
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Ученые дали официальное название современной эре 

Мир24 1 час назад
Геологи выделили последние 4200 лет в отдельный период развития планеты Земля, сообщает BBC со ссылкой на Международную геохронологическую комиссию. Он получил название мегхалайского.
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