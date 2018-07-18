LIVE: богатейший человек планеты Джефф Безос запустит многоразовый корабль New Shepard

К испытаниям New Shepard приковано внимание специалистов со всего мира. Напомним, аппарат представляет собой связку многоразового корабля и ракеты, предназначенных для суборбитальных полетов.

С помощью New Shepard миллиардер Джефф Безос намерен открыть новую главу в космическом туризме.

Пилотируемая капсула стартует вертикально при помощи одноступенчатой ракеты многоразового использования, после чего возвращается обратно на Землю с помощью парашютов. Систему назвали в честь Алана Шепарда — первого астронавта США , который совершил суборбитальный полет.

Ранее Безос и его компания успешно провели целый ряд тестов ракеты и корабля. Так, 29 апреля 2018 года компания апробировала новую версию системы: ракета достигала высоты более 100 километров.