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LIVE: богатейший человек планеты Джефф Безос запустит многоразовый корабль New Shepard
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LIVE: богатейший человек планеты Джефф Безос запустит многоразовый корабль New Shepard 

Naked-Science.ru 52 минуты назад
Фото: Naked-Science.ru
К испытаниям New Shepard приковано внимание специалистов со всего мира. Напомним, аппарат представляет собой связку многоразового корабля и ракеты, предназначенных для суборбитальных полетов.
С помощью New Shepard миллиардер Джефф Безос намерен открыть новую главу в космическом туризме.
Пилотируемая капсула стартует вертикально при помощи одноступенчатой ракеты многоразового использования, после чего возвращается обратно на Землю с помощью парашютов. Систему назвали в честь Алана Шепарда — первого астронавта США, который совершил суборбитальный полет.
Ранее Безос и его компания успешно провели целый ряд тестов ракеты и корабля. Так, 29 апреля 2018 года компания апробировала новую версию системы: ракета достигала высоты более 100 километров.
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