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Современная эпоха получила официальное название
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Современная эпоха получила официальное название 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Решение о введении новых названий вызвало определенные дискуссии среди ученых.
Специалисты Международной комиссии по стратиграфии определили новые периоды геологической истории существования планеты Земля. Научная организация занимается геологическими и геохронологическими вопросами в глобальном масштабе.
Новые периоды развития Земли получили названия Мегхалаий (Meghalayan), Нортгриппий (Northgrippian) и Гренландий (Greenlandian).
Развитие планеты всегда делилась на определенные временные отрезки, в течение которых происходили свои исторические события, в числе которых были и изменения климата, и разделение континентов и многое другое. На данный момент человечество переживает эпоху Голоцена, которая началась в 9610 году до нашей эры. Согласно международной комиссии, этот период подразделяется еще на три самостоятельных, характеризующихся своими климатическими условиями.
Таким образом, Мегхалаий характеризуется страшной засухой из-за движения Мирового океана и циркуляцией воздуха; во время Нортгриппия таяли ледники, понижая тем самым температуру земли и увеличивая объем пресной воды. В свою очередь, Гренландий ознаменовал окончание Ледникового периода. Об этом сообщает BBC.
Как заявили ученые, чтобы стать значимым в геохронологической шкале, период должен отражать глобальные по масштабу события.
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