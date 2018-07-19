Современная эпоха получила официальное название

Решение о введении новых названий вызвало определенные дискуссии среди ученых.

Специалисты Международной комиссии по стратиграфии определили новые периоды геологической истории существования планеты Земля. Научная организация занимается геологическими и геохронологическими вопросами в глобальном масштабе.

Новые периоды развития Земли получили названия Мегхалаий (Meghalayan), Нортгриппий (Northgrippian) и Гренландий (Greenlandian).

Развитие планеты всегда делилась на определенные временные отрезки, в течение которых происходили свои исторические события, в числе которых были и изменения климата, и разделение континентов и многое другое. На данный момент человечество переживает эпоху Голоцена, которая началась в 9610 году до нашей эры. Согласно международной комиссии, этот период подразделяется еще на три самостоятельных, характеризующихся своими климатическими условиями.

Таким образом, Мегхалаий характеризуется страшной засухой из-за движения Мирового океана и циркуляцией воздуха; во время Нортгриппия таяли ледники, понижая тем самым температуру земли и увеличивая объем пресной воды. В свою очередь, Гренландий ознаменовал окончание Ледникового периода. Об этом сообщает BBC.

Как заявили ученые, чтобы стать значимым в геохронологической шкале, период должен отражать глобальные по масштабу события.