Наземный телескоп впервые получил сверхчеткие фотографии Нептуна

МОСКВА , 18 июл — РИА Новости . Обсерватория VLT получила сверхчеткие фотографии Нептуна, не уступающие по качеству снимкам с «Хаббла», используя искусственные «лазерные» звезды. Эти изображения и научные данные были опубликованы на сайте Европейской южной обсерватории.

"Хаббл" и многие другие орбитальные телескопы имеют достаточно скромные размеры по меркам наземных обсерваторий, однако они могут получать намного более четкие изображения далеких планет, галактик и звезд.

Причина этого очень простая — даже самый чистый и разреженный воздух гор, где построены крупнейшие оптические телескопы мира, содержит в себе массу пыли, микробов и других частиц, рассеивающих свет.

Долгое время ученые считали, что эти помехи невозможно уничтожить, из-за чего постройка больших телескопов с зеркалом, чей диаметр составляет несколько десятков метров, считалась абсолютно пустой тратой денег.

На рубеже веков физики обнаружили, что эту проблему можно решить, наблюдая не за настоящими, а фиктивными звездами на ночном небе, которые «рисуются» на нем при помощи лучей лазера с четко заданной длиной волны и другими свойствами.

Такие лазеры, как объясняет научная команда телескопа VLT, взаимодействуют с определенными атомами в верхних слоях атмосферы Земли и заставляют их светиться что делает их похожими на звезды. Наблюдая за ними при помощи тех же телескопов, можно записать «чистый шум», порождаемый атмосферой, и удалить его из данных реальных наблюдений.

Первые приборы такого рода начали использоваться на практике значительно позже, в середине прошлого десятилетия. Только два года назад VLT получил подобную лазерную «пушку», и сейчас ученые завершили ее полноценную настройку и корректировку на последнем из четырех модулей телескопа.

Ее работу астрономы проверили, получив новые сверхчеткие фотографии Нептуна — планеты, удаленной от нас на 4,3 миллиарда километров. Ее облик оставался загадкой для ученых до того, как с ней сблизился зонд «Вояджер-2» в 1989 году, и до запуска «Хаббла» в 1992 году, которому удалось открыть почти невидимые кольца Нептуна.

Эти фотографии, как признают исследователи, вряд ли раскроют какие-то новые тайны восьмой планеты Солнечной системы. С другой стороны, они говорят о том, что лазерные «звезды» справляются с возложенной на них задачей, и что теперь VLT можно использовать для детальных наблюдений за химическим составом и другими свойствами ближайших к нам экзопланет.