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Астероидная угроза больше не страшна Земле: система ATLAS предупредит об опасности
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Астероидная угроза больше не страшна Земле: система ATLAS предупредит об опасности 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
Впервые за историю нашей цивилизации, человечество наконец-то может спать спокойно, не переживая по поводу вероятных астероидных угроз. Ведь теперь профильные специалисты могут заблаговременно получать информацию о столкновении или же взрыве и вовремя эвакуировать людей.
В начале текущего месяца команда специалистов обнаружила несколько фрагментов астероида, который полтора месяца назад пролетел над территорией Африки. Перед тем, как небесное тело вошло в нашу атмосферу, аналитики смогли получить несколько изображений, и ключевую роль в этом сыграл АТЛАС, который расположен на Гавайях. Учёные отметили, что несмотря на то, что астероид ранее был зафиксирован и на других телескопах, именно система АТЛАС стала наиболее эффективной.
Как оказалось, если бы не измерения этой системы, учёным бы пришлось обыскивать почти половину южного полушария Земли и на это могли бы уйти годы. Однако, АТЛАС значительно облегчил специалистам работу.
Система уловила астероид практически моментально, ведь до взрыва оставалось ещё более пяти часов. Кроме того, АТЛАС вычислил область потенциальной угрозы и в результате именно там и произошла огненная гибель астероида. Главное же достижение заключается в том, что АТЛАС определил астероид и все его показатели самостоятельно, а не ввиду программирования. И теперь, используя такие телескопы, специалисты получат возможность заранее узнавать о падении астероида и проводить эвакуацию.
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