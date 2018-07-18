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Военный технополис «ЭРА» объявил конкурсный набор ученых
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Военный технополис «ЭРА» объявил конкурсный набор ученых 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Соискатели будут трудиться в современном научно-лабораторном центре с передовым оборудованием, готовить узкопрофильные проекты, разрабатывать специальное программное обеспечение, проводить научные эксперименты и исследования.
Военный инновационный технополис «ЭРА»приглашает гражданских и военных ученых, талантливых изобретателей и исследователей принять участие в конкурсе на замещение научных должностей.
Технополис «ЭРА» — это новые возможности в сфере научных разработок для Вооруженных Сил Российской Федерации.
Соискатели будут трудиться в современном научно-лабораторном центре с передовым оборудованием, готовить различные узкопрофильные проекты, разрабатывать специальное программное обеспечение, проводить научные эксперименты и исследования.
Всем сотрудникам Военного инновационного технополиса «ЭРА» предоставляется служебное жилье и полный социальный пакет. Дети работников технополиса обеспечиваются местами в школах и детских садах.
Подробнее об условиях конкурса можно узнать на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе технополиса «ЭРА».
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