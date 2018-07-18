Военный технополис «ЭРА» объявил конкурсный набор ученых

Соискатели будут трудиться в современном научно-лабораторном центре с передовым оборудованием, готовить узкопрофильные проекты, разрабатывать специальное программное обеспечение, проводить научные эксперименты и исследования.

Военный инновационный технополис «ЭРА»приглашает гражданских и военных ученых, талантливых изобретателей и исследователей принять участие в конкурсе на замещение научных должностей.

Технополис «ЭРА» — это новые возможности в сфере научных разработок для Вооруженных Сил Российской Федерации

Соискатели будут трудиться в современном научно-лабораторном центре с передовым оборудованием, готовить различные узкопрофильные проекты, разрабатывать специальное программное обеспечение, проводить научные эксперименты и исследования.

Всем сотрудникам Военного инновационного технополиса «ЭРА» предоставляется служебное жилье и полный социальный пакет. Дети работников технополиса обеспечиваются местами в школах и детских садах.