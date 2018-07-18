Ученые из 12 стран мира обсудят в Самаре способы снижения шума и вибрации 

В Самару съехались учёные из Англии, Франции, США и ещё 9 стран мира. Зарубежные гости совместно с российскими коллегами обсудят способы снижения шума и вибрации. Конференция пройдет в самарском университете с 18 по 20 июля. Вибрация негативно влияет на работу всех механизмов и устройств: от компьютеров до ракетных двигателей. Колебания сокращают срок службы оборудования. Разработками, способными бороться с этим деструктивным фактором, сейчас занимаются во многих странах мира. Современные системы акустической и вибрационной защиты способны в несколько раз продлить срок службы сложного и дорогостоящего оборудования, а также снизить шум, который негативно влияет на самочувствие человека. На конференции ученые будут делиться своими наработками в этой области.
Фото: ТРК «Губерния»