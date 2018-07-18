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В России создадут «умную фабрику»
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Ростех и Росатом создадут «умную фабрику» 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Госкорпорации Ростех и Росатом подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое будет заниматься разработкой импортозамещающего программного продукта — системы управления полным жизненным циклом изделия (PLM-системы), объем финансирования проекта составит около 5 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Ростеха.
"Создаваемое программное обеспечение позволит в цифровом виде управлять жизненным циклом сложных изделий на всех этапах: от планирования и разработки до производства, поддержки и утилизации. При этом оно позволит гибко менять параметры продукции, управлять кадрами и финансовыми ресурсами, планировать осуществление маркетинговых функций", — поясняется в сообщении.
Как отмечается, потребителями нового программного продукта станут в первую очередь предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, а в целом применение таких систем позволит повысить конкурентоспособность продукции в масштабах всей страны и на мировом рынке. При этом создание и внедрение системы управления позволит не тратить денежные средства предприятий рынка на закупки иностранного "софта". При этом российская разработка будет целенаправленно закрывать потребности рынка: отечественного аналога такой системы на рынке не существует.
Создателями системы станут Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (со стороны Росатома) и Национальный центр информатизации Ростеха. Новое программное обеспечение будет совместимо с рядом уже созданных программных продуктов и существующих систем. Пилотные внедрения отдельных составных частей системы будут проходить на предприятиях Ростеха.
Основные аспекты разработки возьмет на себя РФЯЦ-ВНИИЭФ. Цикл разработки продукта составит около пяти лет. Финансирование проекта будет осуществляться за счет субсидии Минпромторга РФ и внебюджетных средств на общую сумму около 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении.
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