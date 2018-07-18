Шотландия задумалась о космическом туризме

По словам правительства Шотландии, космические проекты, если реализовывать их с умом, могут принести гигантские деньги в бюджет государства. Именно поэтому шотландцы решили организовать эксклюзивную европейскую площадку для конструирования и запуска космических спутников. Помимо этой цели, власти намерены развивать космический туризм.

Космодром для будущих инновационных проектов планируется возвести на полуострове Амуан в Сазерленде, который является одной из самых северных точек Шотландии. Правительство Великобритании по реализацию проекта выделило финансирование в размере 50 млн фунтов стерлингов (66 млн долларов, 56,5 млн евро), из которых 2,5 млн фунтов в первую очередь пойдут на создание первой вертикальной космической стартовой площадки в Великобритании. Завершить строительство власти намерены к началу 2020 года.