Американские ученые обнаружили квадриллионы тонн алмазов. Плохая новость: до них не добраться

Американские ученые, исследовавшие аномальное распространение сейсмических волн сквозь планету, пришли к выводу, что древнейшие области оснований континентов могут на 1-2% состоять из алмазов. Получается, что земные недра кроют просто невероятное по объему количество драгоценных камней.

Информацию опубликовало геологическое издание Geochemistry, Geophysics, Geosystems, а само открытие принадлежит сотрудникам Массачусетского технологического института, США

На мысли о квадриллионах тонн алмазов ученых навела аномалия, фиксируемая при измерении скорости распространения сейсмоволн — преодолевая «корни» континентов, сейсмические волны двигаются заметно быстрее.

«Если предположить, что вещество кратонов состоит из алмазов на один-два процента, то все становится на свои места — в таком случае аномальная скорость сейсмоволн выглядит вполне логично», — сообщил один из авторов исследования Ульрих Фоул.

По предварительным оценкам ученых, толщи алмазов залегают на глубине 120-150 километров, а их количество насчитывает приблизительно 10 квадриллионов тонн (возможно и больше).

Отметим, что алмазы залегают гораздо глубже самых глубоких из существующих скважин. Так что в обозримом будущем человечеству вряд ли удастся добраться до глубинных камней.