Волки-мутанты из Чернобыля покидают зону отчуждения 

Американские учёные выяснили, что волки могут заразить других животных своими генами по всей Европе. После того, как в Чернобыле произошла страшная катастрофа с ядерным реактором, прошло довольно много времени, но жить в этом районе люди ещё долго не смогут, в отличии от животных, гены которых мутировали. Но если раньше звери находились на опасной территории, то постепенно они покидают эти места и распространяются всё дальше. В районе Чернобыля обитают преимущественно хищные животные и за период, пока там нет людей, популяция хищников выросла в несколько раз. Именно по причине нехватки территории, хищники постепенно мигрируют в другие места, угрожая заразить своими генами популяции животных в других странах. Учёным удалось отловить несколько волков и прикрепить им передатчик местоположения. Один из хищников переместился почти на 300 километров всего за 3 недели. Если животные из Чернобыля начнут массовую миграцию, то они довольно быстро распространятся по территории Европы и будут реальной угрозой для людей.