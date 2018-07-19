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Учёный считает, что к концу века начнётся глобальное вымирание всего живого
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Учёный считает, что к концу века начнётся глобальное вымирание всего живого 

13 Новостей.ru 34 минуты назад
Фото: 13 Новостей.ru
На нашей планете периодически происходит чистка или говоря научным языком, глобальное вымирание различных живых существ. Учёные проанализировали имеющиеся данные за последние пятьсот миллионов лет и согласно им, происходило уже 5 циклов в определенные моменты времени. В одни моменты вымирали подводные обитатели, в другие флора на земле. Были и такие моменты, когда исчезли более 90% всех известных видов с нашей планеты. Даже лучшие умы человечества не могут назвать причины, по которым происходит массовая чистка видов. Что касается предстоящего шестого цикла вымирания, то по заявлению ученого он произойдёт не из-за природной катастрофы, а из-за деятельности человеческой цивилизации. Люди настолько небрежно относятся к Земле, что эта деятельность не может пройти бесследно. Количество углекислого газа в нашей атмосфере постоянно увеличивается и скоро этот показатель превысит допустимую норму. Но кроме выбросов газа в атмосферу, он поступает и в Мировой океан, что негативно скажется, а всей планете. Таким образом, учёный обещает начало массовой гибели всего живого через 80-85 лет и эти последствия будут заметны длительное время на нашей планете. К счастью для текущего поколения, мы с вами этого не увидим, но останется ли жизнь на Земле в 22 веке?
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