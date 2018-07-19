Учёный считает, что к концу века начнётся глобальное вымирание всего живого 

На нашей планете периодически происходит чистка или говоря научным языком, глобальное вымирание различных живых существ. Учёные проанализировали имеющиеся данные за последние пятьсот миллионов лет и согласно им, происходило уже 5 циклов в определенные моменты времени. В одни моменты вымирали подводные обитатели, в другие флора на земле. Были и такие моменты, когда исчезли более 90% всех известных видов с нашей планеты. Даже лучшие умы человечества не могут назвать причины, по которым происходит массовая чистка видов. Что касается предстоящего шестого цикла вымирания, то по заявлению ученого он произойдёт не из-за природной катастрофы, а из-за деятельности человеческой цивилизации. Люди настолько небрежно относятся к Земле, что эта деятельность не может пройти бесследно. Количество углекислого газа в нашей атмосфере постоянно увеличивается и скоро этот показатель превысит допустимую норму. Но кроме выбросов газа в атмосферу, он поступает и в Мировой океан, что негативно скажется, а всей планете. Таким образом, учёный обещает начало массовой гибели всего живого через 80-85 лет и эти последствия будут заметны длительное время на нашей планете. К счастью для текущего поколения, мы с вами этого не увидим, но останется ли жизнь на Земле в 22 веке?