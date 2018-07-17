Российская космическая обсерватория нашла тысячи неопознанных объектов в окрестностях Земли

Астрономы из МГУ им. М. В. Ломоносова с помощью сети роботизированных телескопов МАСТЕР-ШОК (Мобильная Астрономическая Система ТЕлескопов-Роботов-Широкоугольные Оптические Камеры) обнаружили близ Земли несколько тысяч ранее неизвестных объектов естественного и искусственного происхождения. К сожалению, в большинстве случаев их конкретная природа осталась неизвестной. Соответствующая статья опубликована в Astronomy Reports, с ее препринтом можно ознакомиться на сайте Корнелльского университета.

Ученые проанализировали снимки, сделанные посредством широкоугольной камеры Космической обсерватории МГУ «Ломоносов». С их помощью удалось зарегистрировать 22 181 кандидата в подвижные околоземные объекты. 10 711 из них, после сверки с существующими базами данных по действующим и «мертвым» искусственным спутникам, оказались либо сателлитами, либо их обломками — космическим мусором, уже учтенным в существующих каталогах.

Однако остальные 7 876 никак не удалось надежно сопоставить с ранее известными объектами. Еще 3 594 идентифицированы как известные объекты по их координатам, но показывают отличия от каталогизированных по скоростям и направлениям движения. Возможно, это космический мусор, детали ранее известных «мертвых» спутников.

К сожалению, однозначно установить природу этих неопознанных объектов почти невозможно. Дело в том, что линия связи космической обсерватории «Ломоносов» с Землей имела умеренную пропускную способность, а бортовой компьютер обсерватории — ограниченную емкость накопителей. Поэтому лишь примерно сотая часть изображений была передана исследователям, остальные были учтены только бортовым программным обеспечением автоматической обсерватории, отославшей параметры снимков на Землю. После этого сами снимки были стерты из памяти. Как отмечают авторы, если бы система связи имела большую пропускную способность, а бортовые накопители повышенную емкость, то исследователям удалось бы установить природу обнаруженных некатологизированных объектов.

ШОК — это пара камер на борту «Ломоносова», причем поле зрения каждой из них — 1000 квадратных градусов. Сравнивая изображения с двух камер можно легко, в автоматическом режиме, отличить близкие и быстро меняющиеся объекты от удаленных небесных тел. Если данные с разных кадров камер быстро изменяются — значит это или близкий объект, или он быстро изменяет светимость.

Кадры ШОК используются как для отслеживания окрестностей источников гамма-вспышек, так и для поиска оптических транзиентов — объектов, быстро изменяющихся в оптическом диапазоне — от сверхновых и новых звезд до астероидов и космического мусора. Установка ШОК — это первый эксперимент с камерами сверхширокого поля зрения на орбите Земли. Отработка методов регистрации опасных астероидов и космического мусора из космоса — одна из наиболее перспективных и важных ее задач, поскольку до сих пор полноценной системы отслеживания небольших небесных тел в окрестностях Земли не существует.