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Быстрая эволюция митохондриальной ДНК может порождать новые виды
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Быстрая эволюция митохондриальной ДНК может порождать новые виды 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
История эволюции на Земле знает множество примеров, когда изолированные популяции одного и того же вида со временем теряют способность скрещиваться между собой и становятся отдельными видами. Новое исследование американских генетиков показывает, что одну из ключевых ролей в этом процессе могут играть быстрые изменения в митохондриальной ДНК.
Фелипе Баррето (Felipe Barreto) из Университета Орегона и его коллеги из Калифорнийского университета в Сан-Диего, Университета Южной Калифорнии и Университета Северной Каролины работали с геномом веслоногих рачков Tigriopus californicus. Эти планктонные организмы, обитающие вдоль тихоокеанского побережья Северной Америки, давно находятся под пристальным наблюдением учёных, потому что прямо в настоящее время расходятся на несколько новых видов.
Известно, что у животных помимо ядерной ДНК, которая содержит основную генетическую информацию, небольшая часть генов присутствует в клеточных электростанциях — митохондриях. Как и у большинства других животных митохондриальная ДНК веслоногих ракообразных включает всего 37 генов. Из них тринадцать кодируют белки, а остальные отвечают за транспортные и рибосомные РНК. Но, несмотря на скромное количество, эти гены необходимы для производства главного источника энергии — АТФ. При этом они находятся в постоянном взаимодействии с сотнями генов ядерной ДНК. Соответственно, мутации в митохондриях могут нарушать сложившуюся систему и влиять на метаболизм организма в целом.
Учёные использовали молекулярные статистические модели для скрининга геномов восьми популяций T. californicus, чтобы проверить, совместимы ли между собой их гены. Оказалось, что отдельные митохондриальные гены сильно отличались даже у групп, разделённых сравнительно небольшими расстояниями. В результате даже если две популяции имеют возможность скрещиваться, их потомство оказывается менее жизнеспособным, чем особи, рождённые внутри одной группы.
"Гибридное потомство между этими популяциями страдает от меньшей плодовитости, замедленного развития и пониженного производства АТФ, как это было отмечено в нескольких предыдущих экспериментах", — говорит Баррето в пресс-релизе.
По мнению авторов работы, именно гены митохондриальной ДНК с большим количеством уникальных мутаций требуют детального изучения, чтобы понять, как разделённые популяции превращаются в отдельные виды.
С подробными результатами описанного исследования можно познакомиться в журнале Nature Ecology and Evolution.
Кстати, в материалах проекта «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) можно найти описание быстрой эволюции и у других животных, например, сумчатых куниц, сверчков и вьюрков.
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