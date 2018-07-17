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СМИ сообщили о планах Дмитрия Рогозина изменить космическую программу России
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СМИ сообщили о планах Дмитрия Рогозина изменить космическую программу России
Говорит Москва
1 час назад
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Источник
РИА Новости
в ракетно-космической отрасли рассказал, что
Рогозин
завтра обратится к властям. В
Роскосмосе
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