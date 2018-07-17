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СМИ сообщили о планах Дмитрия Рогозина изменить космическую программу России
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СМИ сообщили о планах Дмитрия Рогозина изменить космическую программу России 

Говорит Москва 1 час назад
Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что Рогозин завтра обратится к властям. В Роскосмосе эту информацию комментировать не стали
Говорит Москва: последние новости
Роскосмос и РКК «Энергия» подписали контракт на создание ракеты-носителя «Союз-5» Жители России смогут увидеть МКС невооружённым глазом Стоимость космического тура на ракете New Shepard составит $200-300 тыс.
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