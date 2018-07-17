Опрос: вредны ли кондиционеры

Респонденты, принявшие участие в опросе аналитической службы Рамблера, рассказали о пользе и вреде кондиционеров.

Большинство опрошенных (55%) сочли кондиционеры полезными. 45% респондентов считают кондиционеры вредными, так как в них накапливается инфекция.