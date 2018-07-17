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Опрос: вредны ли кондиционеры
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Опрос: вредны ли кондиционеры 

Рамблер 2 часа назад
Респонденты, принявшие участие в опросе аналитической службы Рамблера, рассказали о пользе и вреде кондиционеров.
Большинство опрошенных (55%) сочли кондиционеры полезными. 45% респондентов считают кондиционеры вредными, так как в них накапливается инфекция.
Исследователи из Висконсинского университета (США) пришли к выводу, что глобальное потепление и зависимость человечества от кондиционеров приведут к сотням смертей к 2050 году. По мнению ученых, из-за охлаждающих систем, энергию для которых получают с помощью угля, нефти и газа, воздух все больше будет загрязняться твердыми частицами.
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