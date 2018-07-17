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К Земле летит комета с огромным газовым облаком
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К Земле летит комета с огромным газовым облаком 

Реальный мир космоса 57 минут назад
Фото: Реальный мир космоса
В первую пятницу августа земляне смогут увидеть на небе очень яркую околосолнечную комету, которую специалисты прозвали Халком, так как она имеет соответствующий ярко-зелёный цвет.
Желающие могут различить комету даже невооружённым глазом, так как она очень близко подойдёт к Земле, а размеры её газового облака и вовсе вдвое превышают размеры Юпитера, который, к слову, является самой крупной планетой в нашей системе. По словам одного из экспертов, яркость свечения кометы две недели назад резко возросла вплоть до +9 звёздной величины. И учитывая прогрессивное увеличение этой величины, в момент максимального приближения к Земле комета будет иметь показатель в +4.
По предварительным данным диаметр кометы составит двести шестьдесят тысяч километров, хотя у Халка и отсутствует «хвост», который многие считают неотъемлемой составляющей кометы. Данное небесное тело пришло в нашу систему из облака ООрта, а впервые комета была обнаружена осенью прошлого года.
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