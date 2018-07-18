Зеленоградский МИЭТ создаст базовую станцию 5G

В университете ведётся разработка первого в России приемопередающего оборудования для налаживания сетевого взаимодействия в соответствии с требованиями пятого поколения мобильной связи.

Внимание учёных сосредоточено на исследовании обработки сигналов, множественного MIMO, сетевого взаимодействия. Ведётся активная работа над тем, чтобы сократить время задержки передачи обработки пакета до 1 миллисекунды.

Новый стандарт 5G предусматривает высокую пропускную способность и минимальную задержку при распространении информации. Пользователи 5G оценят повышенную скорость и качество работы с мультимедийными файлами. Бизнес также получит дополнительные расширения в автоматизации производственных систем.