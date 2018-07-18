Ещё
Зеленоградский МИЭТ создаст базовую станцию 5G
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленоградский МИЭТ создаст базовую станцию 5G 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
В университете ведётся разработка первого в России приемопередающего оборудования для налаживания сетевого взаимодействия в соответствии с требованиями пятого поколения мобильной связи.
Внимание учёных сосредоточено на исследовании обработки сигналов, множественного MIMO, сетевого взаимодействия. Ведётся активная работа над тем, чтобы сократить время задержки передачи обработки пакета до 1 миллисекунды.
Новый стандарт 5G предусматривает высокую пропускную способность и минимальную задержку при распространении информации. Пользователи 5G оценят повышенную скорость и качество работы с мультимедийными файлами. Бизнес также получит дополнительные расширения в автоматизации производственных систем.
Работа учёных финансируется министерством образования и науки.
Старое Крюково: последние новости
Зеленоградские сотрудники МЧС провели беседу с детьми Госдума приняла закон о введении единого налогового платежа Бесплатные пешеходные экскурсии по паркам и усадьбам столицы в конце лета
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США368
Украина присвоила четыре санатория в Крыму137
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии384
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи110
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе116
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение