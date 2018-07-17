Российские учёные усовершенствовали работу солнечных батарей

Отечественным экспертам удалось создать инновационный резонатор для солнечных батарей: новое устройство обладает свойствами неизлучающего рассеивателя, сообщает «Русская планета».

Представленный материал является исключительно простым в изготовлении. Кроме того, он может полностью вобрать в себя энергию и стать прозрачным, что необходимо для электромагнитного излучения. Разработка, таким образом, может быть использована в абсолютно разных сферах — от нанооптики до солнечной энергетики. Инновационный диэлектрик будет создаваться при помощи перфорирования. Иными словами, в его тонкой плёнке будут созданы отверстия ионным пучком.

Такой метод позволит учёным возбудить в материале так называемое анапольное состояние, при котором эксперты получат совершенный резонатор для солнечных батарей. Полученная энергия будет сохраняться внутри, а колебания электромагнитного поля будут затухать достаточно медленно.