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Рогозин заявил, что «Союз-5» будет бороться за коммерческий рынок
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Рогозин заявил, что «Союз-5» будет бороться за коммерческий рынок 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ракета «Союз-5» создается с целью завоевания рынка коммерческих пусковых услуг, заявил во вторник журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ранее Рогозин, еще будучи вице-премьером, курирующим оборонную и космическую промышленность РФ, заявлял, что рынок ракет составляет всего 4% процента от всех космических услуг, и «реальные деньги лежат не в создании ракет, а в создании полезных нагрузок».
"После того, как эта ракета покажет свои преимущества, в том числе коммерческие, она будет сражаться на рынке с ведущими производителями ракет-носителей. Мы изначально закладываем возможность ее глубокой коммерциализации и отвоевывание рынка пусковых услуг", — сказал Рогозин.
Разработка новой российской ракеты среднего класса в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс» прописана в действующей Федеральной космической программе на 2016-2025 годы. В 2017 году ракета получила название «Союз-5», а чуть позже головным разработчиком ракетного комплекса была назначена РКК «Энергия».
Первый пуск «Союза-5» с Байконура планируется на 2022 год. В дальнейшем первая ступень ракеты-носителя «Союз-5» должна стать первой ступенью новой российской ракеты сверхтяжелого класса.
Новая средняя ракета будет взлетать с модернизированной стартовой площадки на Байконуре, которая раньше использовалась для ракет «Зенит».
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