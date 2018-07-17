Рогозин изменит стратегию развития космонавтики

Рогозин собрался изменить стратегию развития космонавтики

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин собирается поднять вопрос о переносе сроков создания и испытаний нового российского космического корабля «Федерация» и ракеты-носителя «Союз-5», сообщают источники.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что Рогозин в среду хочет обратиться к руководству страны с предложением о пересмотре текущей стратегии развития российской космонавтики, передает РИА «Новости»

Глава Роскосмоса планирует внести изменения в Федеральную космическую программу на 2016-2025 годы и ФЦП «Развитие космодромов России на период до 2025 года».

«Также он собрался перенести сроки создания и проведения летных испытаний ракетно-космической техники», — сказал собеседник.

Другой источник заявил, что корпорация хочет перенести с 2022 года на 2026-27 годы первый запуск корабля «Федерация». К тому моменту, по его словам, будет создана сверхтяжелая ракета, с помощью которой и будут проводиться испытания корабля. До этого Роскосмос предложит использовать корабли «Союз», разработанные более 50 лет назад.

Еще один собеседник сообщил, что сроки создания ракеты «Союз-5» также предлагается перенести — с 2022 года на 2025-26 годы. Связано это решение с тем, чтобы первые пуски ракеты стали началом летных испытаний сверхтяжелого носителя, элементами которой станет «Союз-5».

«Одним из основных тезисов планируемого обращения к руководству страны станет то, что прежнее руководство госкорпорации необъективно оценивало сроки создания ракетно-космической техники, поэтому требуется пересмотреть проекты и внести уточнения с точки зрения сроков их реализации», — подчеркнул источник.

По его словам, Роскосмос также предложит увеличить ФЦП развития космодромов, это связано с будущим строительством стартового стола для сверхтяжелой ракеты на космодроме Восточный.

В Роскосмосе информацию о готовящемся предложении комментировать не стали.

Ранее во вторник источники сообщали, что летные испытания корабля «Федерация», вероятно, перенесут с 2022 на 2025 год из-за необходимости переделки конструкторской документации под ракету «Ангара».

Также сообщалось о подписании контракта на создание ракеты-носителя «Союз-5». В Рогозин заявлял, что проект ракеты-носителя «Союз-5» будет пересмотрен, чтобы его качество улучшилось, и он получился «простым, как автомат Калашникова».