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Студенты разработают станцию для исследования атмосфер Сатурна, Урана и Нептуна
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Студенты разработают станцию для исследования атмосфер Сатурна, Урана и Нептуна 

ТАСС 1 час назад
Фото: Брянск Today
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Более 150 студентов из разных стран примут участие в научной школе «Исследование космоса: теория и практика» в МГТУ имени Н. Э. Баумана, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе вуза.
Школа пройдет 18-29 июля, участники выполнят технический проект «Разработка универсальной автоматической межпланетной станции для исследования атмосфер планет-гигантов».
"В 2018 году в работе научной школы будут участвовать студенты МГТУ имени Н. Э. Баумана, МГУ имени М. В. Ломоносова, МАИ, МФТИ, Санкт-Петербургского политехнического университета, Сколтеха. Иностранных участников представят около 50 студентов из университетов США, Швейцарии, Германии, Италии, Франции, Китая…", — сказали в пресс-службе.
Итоги работы будут подведены 28 июля и оценены жюри в составе специалистов космической промышленности, ученых академических институтов, профессоров и космонавтов.
Участники школы также посетят РКК «Энергия», Центр подготовки космонавтов, НПП «Звезда», НПО имени С. А. Лавочкина, Центр управления полетами (здесь им будет предоставлена уникальная возможность провести сеанс связи с экипажем Международной космической станции).
Научная школа проводится в МГТУ ежегодно с 1995 года.
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