Студенты разработают станцию для исследования атмосфер Сатурна, Урана и Нептуна

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Более 150 студентов из разных стран примут участие в научной школе «Исследование космоса: теория и практика» в МГТУ имени Н. Э. Баумана, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе вуза.

Школа пройдет 18-29 июля, участники выполнят технический проект «Разработка универсальной автоматической межпланетной станции для исследования атмосфер планет-гигантов».

Итоги работы будут подведены 28 июля и оценены жюри в составе специалистов космической промышленности, ученых академических институтов, профессоров и космонавтов.