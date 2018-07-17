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Что если бы другие планеты были от нас на расстоянии Луны
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Что если бы другие планеты были от нас на расстоянии Луны 

Trendymen 46 минут назад
Фото: Trendymen
Расстояние до Луны сравнительно невелико. И что самое странное, в этих 384 4000 километрах тютелька в тютельку умещаются все другие планеты Солнечной системы — астрономы и сами не понимают, как так выходит. Посмотрите, что было бы, если бы какая-то другая планета заменила наш спутник.
Кроваво-красный Марс совершенно точно доминировал в ночном небе и ему наверняка посвящали бы большинство произведений искусств — уж очень ярко он светит.
Атмосфера Венеры отражает солнечный свет гораздо сильнее, чем все прочие объекты в нашей системе. Расположись Венера на месте луны и у нас царил бы вечный полумрак.
Сатурн настолько огромен, что мы даже не смогли бы увидеть его целиком, будь он так близко. Зато кольца планеты можно было бы рассмотреть во всех деталях.
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