Роскосмос назвал дату запуска сверхтяжёлой ракеты

Сверхтяжёлую ракету планируется запустить с космодрома «Восточный» в 2027 году. Об этом сообщил глава Роскосмоза Дмитрий Рогозин.

По его словам, серийное производство ракеты «Ангара» планируется начать в 2023-2024 году. Контракт на строительство стартового стола для запуска этой ракеты планируется подписать в первых числах августа текущего года. При этом ракету «Союз-35» планируется запустить с космодрома «Байконур». При запусках с космодрома новая ракета не будет выводить военные спутники, сообщает РИА Новости