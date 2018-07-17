Роскосмос назвал дату запуска сверхтяжёлой ракеты 

Сверхтяжёлую ракету планируется запустить с космодрома «Восточный» в 2027 году. Об этом сообщил глава Роскосмоза Дмитрий Рогозин.
По его словам, серийное производство ракеты «Ангара» планируется начать в 2023-2024 году. Контракт на строительство стартового стола для запуска этой ракеты планируется подписать в первых числах августа текущего года. При этом ракету «Союз-35» планируется запустить с космодрома «Байконур». При запусках с космодрома новая ракета не будет выводить военные спутники, сообщает РИА Новости.
В мае 2017 года президент России Владимир Путин потребовал ускорить процесс разработки сверхтяжелой ракеты. О том, что в России работают над созданием такой ракеты, Рогозин рассказывал в ноябре 2016 года. Вице-премьер отмечал, что такая ракета позволит «реализовать идею лунной станции». Предполагается, что новая российская сверхтяжелая ракета будет состоять из первых двух ступеней ракеты «Феникс» и третьей ступени ракеты «Ангара-А5В».