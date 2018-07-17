Ещё
Роскосмос назвал дату запуска сверхтяжёлой ракеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскосмос назвал дату запуска сверхтяжёлой ракеты 

News.ru 52 минуты назад
Сверхтяжёлую ракету планируется запустить с космодрома «Восточный» в 2027 году. Об этом сообщил глава Роскосмоза Дмитрий Рогозин.
По его словам, серийное производство ракеты «Ангара» планируется начать в 2023-2024 году. Контракт на строительство стартового стола для запуска этой ракеты планируется подписать в первых числах августа текущего года. При этом ракету «Союз-35» планируется запустить с космодрома «Байконур». При запусках с космодрома новая ракета не будет выводить военные спутники, сообщает РИА Новости.
В мае 2017 года президент России Владимир Путин потребовал ускорить процесс разработки сверхтяжелой ракеты. О том, что в России работают над созданием такой ракеты, Рогозин рассказывал в ноябре 2016 года. Вице-премьер отмечал, что такая ракета позволит «реализовать идею лунной станции». Предполагается, что новая российская сверхтяжелая ракета будет состоять из первых двух ступеней ракеты «Феникс» и третьей ступени ракеты «Ангара-А5В».
News.ru: последние новости
Страшное землетрясение открыло миру культовое сооружение Россияне увидят полёт МКС невооружённым глазом Обнаружен новый вид кораллов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки355
Путина назвали «президентом Украины»154
Назван богатейший человек современности58
Украина предложила России газовую скидку169
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка31
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
03:26
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Наука
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение