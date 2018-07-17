Ещё
Роскосмос и РКК «Энергия» подписали контракт на создание ракеты-носителя «Союз-5»
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Роскосмос и РКК «Энергия» подписали контракт на создание ракеты-носителя «Союз-5»
ТАСС
1 час назад
Комментарии
Фото:
Деловая газета "Взгляд"
Она будет запускаться с
Байконура
с модернизированной площадки для носителей
"Зенит"
.
Читать ещё •••
ТАСС: последние новости
В Омске создали новый способ быстрого синтеза углеродных нановолокон для микроэлектроники
"Яндекс" начинает продажи "умной" колонки с голосовым помощником "Алиса"
Британские инженеры создали протез руки, который "видит" форму предметов
Комментарии
Ещё 4 источника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина назвали «президентом Украины»
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
358
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
32
Назван богатейший человек современности
59
Украина предложила России газовую скидку
177
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа
В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США
В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет
Армия
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость
Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
03:26
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Наука
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия
Оружие
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес
Интернет
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение