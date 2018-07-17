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Роскосмос и РКК «Энергия» подписали контракт на создание ракеты-носителя «Союз-5»
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Роскосмос и РКК «Энергия» подписали контракт на создание ракеты-носителя «Союз-5» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Она будет запускаться с Байконура с модернизированной площадки для носителей "Зенит".
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