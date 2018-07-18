Археологи сказали, кому мог принадлежать найденный черный саркофаг

Недавно во время археологических раскопок в египетском городе Александрия ученые обнаружили закрытый саркофаг из черного гранита. Археологам повезло, так как саркофаг оказался целым.

Новость о необычном саркофаге быстро просочилась в прессу. Многие предполагали, что в нем покоиться тело фараона или короля, а некоторые СМИ написали, что в саркофаге мог быть похоронен сам Александр Македонский , могилу которого так и не нашли.

Также людей привлек необычный черный цвет саркофага и его гигантские размеры — 265 сантиметров в длину, 185 — в высоту и 165 — в ширину. Ученые признались, что ранее никогда не встречали таких крупных саркофагов.

Согласно предварительным данным, черный саркофаг мог принадлежать жрецу IV—III ввеков до нашей эры. Саркофаг пока не открывали, поэтому заявление ученых все еще остается лишь предположением.

Вероятно, саркофаг принадлежит обычному жрецу. На крышке мы не нашли никаких надписей, которые могли бы свидетельствовать о захоронении царской персоны. Когда саркофаг будет открыт, все прояснится, — сказал генеральный секретарь египетского Высшего совета археологии и памятников древности Мустафа Вазири

Сейчас археологи готовятся к операции по подъему саркофага на поверхность, после чего специалисты проведут его вскрытие. Точный дат археологи пока не называют.

Напомним, что саркофаг обнаружили в начале июля 2018 года во время плановых строительных работ в городе Александрия. Недалеко от саркофага строители также обнаружили 40-сантиметровый фрагмент статуи мужчины из мрамора и несколько других артефактов.