В «Роскосмосе» нашли стрелочников

«Сейчас в связи с возвращением программы пилотируемых запусков с ракеты "Союз-5" на "Ангару-А5" ведется обсуждение возможности очередного переноса сроков летных испытаний корабля "Федерация". Например, первый полет предлагается сдвинуть на 2025 год», — рассказал первый собеседник агентства.

Факт такого обсуждения подтвердил агентству источник из РКК «Энергия», занимающейся разработкой нового корабля. По его словам, «все неудачи и задержки будут списаны на прежнее руководство РКК "Энергия" и "Роскосмоса"».

В июле генеральный директор «Энергии» Владимир Солнцев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Свой пост глава корпорации покинет 3 августа.

В январе «Энергию» покинул генеральный конструктор «Федерации» Николай Брюханов, написавший заявление по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. В настоящее время должность генерального конструктора перспективных космических комплексов в корпорации свободна.