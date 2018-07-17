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В «Роскосмосе» нашли стрелочников
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Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II

В «Роскосмосе» нашли стрелочников 

Lenta.ru 44 минуты назад
Летные испытания нового российского космического корабля «Федерация» могут сдвинуть с 2022-го на 2025 год, а виновными в неудачах и задержках объявят прежнее руководство РКК «Энергия» и «Роскосмоса», сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
«Сейчас в связи с возвращением программы пилотируемых запусков с ракеты "Союз-5" на "Ангару-А5" ведется обсуждение возможности очередного переноса сроков летных испытаний корабля "Федерация". Например, первый полет предлагается сдвинуть на 2025 год», — рассказал первый собеседник агентства.
Факт такого обсуждения подтвердил агентству источник из РКК «Энергия», занимающейся разработкой нового корабля. По его словам, «все неудачи и задержки будут списаны на прежнее руководство РКК "Энергия" и "Роскосмоса"».
В июле генеральный директор «Энергии» Владимир Солнцев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Свой пост глава корпорации покинет 3 августа.
В январе «Энергию» покинул генеральный конструктор «Федерации» Николай Брюханов, написавший заявление по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. В настоящее время должность генерального конструктора перспективных космических комплексов в корпорации свободна.
В июне 2017-го Игорь Комаров, занимавший до мая 2018-го пост главы «Роскосмоса», заявил, что первый (беспилотный) пуск «Федерации» состоится на ракете «Союз-5» в 2022 году с космодрома Байконур.
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