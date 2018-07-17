Первый полет «Федерации» на орбиту могут перенести

Летные испытания нового российского космического корабля «Федерация», вероятно, перенесут с 2022 на 2025 год из-за необходимости переделки конструкторской документации под ракету «Ангара», сообщили два источника в ракетно-космической отрасли.

Первый беспилотный полет «Федерации» планировался в 2022 году, беспилотный полет к Международной космической станции — в 2023 году, пилотируемый полет — в 2024 году, передает РИА «Новости»

Однако в настоящее время, по словам источника, в связи с возвращением программы пилотируемых запусков с ракеты «Союз-5» на «Ангару-А5» ведется обсуждение возможности очередного переноса сроков летных испытаний корабля «Федерация». «Например, первый полет предлагается сдвинуть на 2025 год», — рассказал источник.

Источник на предприятии-разработчике нового корабля — в Ракетно-космической корпорации «Энергия» — подтвердил обсуждение этого вопроса. По его словам, в связи с тем, что в мае 2017 года было принято решение проводить пуск «Федерации» на ракете «Союз-5», специалистам РКК «Энергии» пришлось переделывать конструкторскую документацию по кораблю под эту ракету. После того как Роскосмос возглавил Дмитрий Рогозин , он потребовал вернуть пилотируемую программу на космодром Восточный и увеличить использование ракет семейства «Ангара». До конца года ожидается принятие Роскосмосом официального решения по этому вопросу.

После того, как решение примут, потребуется закрыть имеющиеся контракты на разработку «связки» «Федерации» и «Союза-5» на всех уровнях подрядчиков и принять документацию по факту выполненных работ. После этого потребуется составить новое техническое задание в виде уточнения старой документации, относящейся к периоду работ по «Федерации» и «Ангаре», и только после этого вернуться к продолжению разработки нового корабля.

По словам собеседников, постоянные смены носителя для корабля с «Ангары» на «Союз-5», а затем обратно на «Ангару» оттянут завершение разработки «Федерации» на два-три года. Именно на этот срок и предлагается сдвинуть программу летных испытаний корабля, пояснили источники.