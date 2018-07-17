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Ученые рассказали о квадриллионе тонн алмазов в земной коре
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Ученые рассказали о квадриллионе тонн алмазов в земной коре 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Международная группа исследователей выяснила, что в земной коре может содержаться квадриллион тонн алмазов. Об этом сообщается на сайте Массачусетского технологического института.
К такому выводу ученые пришли, изучая данные о распространении звуковых волн в земной коре. Так как звук движется с разной скоростью в зависимости от температуры, плотности и строения пород, исследователи смогли создать модель состава литосферы.
Выяснилось, что запасы алмазов могут находиться в древних платформах, или кратонах — участках земной коры, образующих ядра материков. Содержание минерала в них ученые оценили в один — два процента, что составляет около квадриллиона тонн. Однако, извлечь эти алмазы вряд ли удастся, так как они находятся на расстоянии в 140-240 километров от поверхности. Бурение на такие глубины человечеству пока недоступно.
"Это показывает, что алмаз, возможно, не настолько экзотический минерал, напротив, в геологическом масштабе он довольно распространен. Конечно, добраться до этих алмазов мы не можем, но, тем не менее, их значительно больше, чем мы предполагали ранее", — отметил один из авторов исследования Ульрих Фаул.
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