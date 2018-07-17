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Источники рассказали об очередном переносе испытаний космического корабля «Федерация»
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Источники рассказали об очередном переносе испытаний космического корабля «Федерация» 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Первые летные испытания нового российского космического корабля «Федерация» могут пройти в 2025 году вместо 2022-го. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли.
Согласно актуальным планам, первый беспилотный полет «Федерации» должен был пройти в 2022 году. В 2023 корабль должен был совершить беспилотный полет к Международной космической станции (МКС), а первый пилотируемый полет — в 2024 году.
"Сейчас в связи с возвращением программы пилотируемых запусков с ракеты «Союз-5» на «Ангару-А5» ведется обсуждение возможности очередного переноса сроков летных испытаний корабля «Федерация». Например, первый полет предлагается сдвинуть на 2025 год", — сказал источник.
Уточняется, что в Роскосмосе не стали комментировать факт подобных обсуждений.
В 2017 году сообщалось, что Роскосмос планирует перенести первый запуск корабля «Федерация» на 2022 год.
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