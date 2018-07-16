У Великобритании появится собственный космодром 

В Британии уже давно занимаются производством спутников, но в Лондоне посчитали, что собственный космодром значительно укрепит позиции Соединенного Королевства в космической индустрии. В дальнейшем, если запуски спутников и ракет произнают удачными, планируется осуществление пилотируемых космических полетов. Кроме сатерлендского космодрома, откуда будут осуществлять вертикальный запуск ракет-носителей, британцы построят космодром для так называемого горизонтального запуска космических аппаратов. Правда место для него еще не выбрано: за право разместить объект соревнуются английское графство Корнуолл, шотландские Эршир и Аргайл и уэльский Гуинет. По словам министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Грега Кларка, на строительство двух космодромов выделено 50 миллионов фунтов. Из них 2,5 миллиона потратят на первичную застройку территорий в Сатерленде.
Заинтересованность в сотрудничестве с шотландским космодромом выразила американская военно-промышленная корпорация «Локхид Мартин». Она планирует запуск ракеты-носителя сверхлегкого класса «Электрон», разработанной в Новой Зеландии. Усовершенствованную «британскую» версию ракеты построят в штаб-квартире корпорации в городе Амптхилл в Восточной Англии. Кроме «Электрона» с шотландского космодрома планируется запуск орбитальной ракеты-носителя LauncherOne. Также британцы планируют использовать новый космодром для запуска метеорологических, астрономических спутников и спутников связи.
Между тем Власти Объединенных Арабских Эмиратов собираются основать на Марсе первое поселение, пригодное для жилья. Об этом сообщают местные СМИ. По словам Джима Райса, ведущего геолога в программе NASA по исследованию Марса, этот проект осуществим, но, чтобы достичь заявленной цели к 2117 году, нужно начинать уже сейчас. «Это будет сложно реализовать, но ставить перед собой амбициозные цели очень важно, — сказал Райс. — Мы не знаем, когда люди смогут жить на Марсе; но я всегда и всем говорю, что в конечном итоге это произойдет».