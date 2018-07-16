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Сотням людей предрекли смерть от кондиционеров
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Сотням людей предрекли смерть от кондиционеров 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Висконсинского университета в Мадисоне (США) пришли к выводу, что из-за глобального потепления люди все чаще будут пользоваться кондиционерами, что, в свою очередь, приведет к увеличению уровня загрязнения воздуха. По оценкам исследователей, это значительно повысит риск преждевременной смерти. Об этом сообщает издание Science Alert.
Как пишут специалисты, использование систем кондиционирования воздуха усилит нагрузку на энергетическую промышленность, что, в свою очередь, приведет к повышению выбросов в атмосферу газов и аэрозолей. Так, повышение температуры воздуха на 3,5 градуса Цельсия увеличивает спрос на электроэнергию почти на 30 процентов. Результаты компьютерного моделирования показали, что к 2050 году потребление электроэнергии в США может утроиться, что станет причиной дополнительных 600 смертей ежегодно.
По мнению исследователей, загрязнение воздуха можно уменьшить, если использовать возобновляемые источники энергии.
В октябре 2017 года специалисты из США опубликовали доклад в медицинском журнале Lancet, согласно которому загрязнение окружающей среды, в том числе воды и воздуха, уносит больше жизней, чем войны, насилие, болезни, голод или стихийные бедствия.
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